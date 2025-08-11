The Sun: к пляжам Великобритании прибило трупы двух женщин с разницей в 4 часа
К побережью Великобритании прибило трупы двух женщин с разницей в четыре часа. Об этом сообщает издание The Sun.
Первый труп был обнаружен 10 августа на берегу Портрита в Корнуолле. Им оказалась женщина, которой на вид в районе 50 лет. Медики не смогли ее реанимировать.
Вторая жертва была найдена на пляже Порткотан рядом с городом Падстоу. Женщина лежала на берегу лицом вниз.
Обе пострадавшие не были опознаны. Как отметили в правоохранительных органах, нет никаких признаков того, что оба инцидента хоть как-то связаны.
