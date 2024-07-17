«Полило градом»: Врач рассказал, как по поту определить наличие рака

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Онкологические заболевания — это то, что не перестает волновать и пугать людей, потому что точных симптомов и признаков наличия опухоли не сформулировано. Однако недавно врачи-терапевты предположили, что признаком рака может быть чрезмерное потоотделение.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» не согласился с таким утверждением, назвав его глупостью.
Он добавил, что основная часть токсинов выводится не через кожу, а через мочеиспускательный канал, поэтому говорить о том, что по объему потоотделения можно судить о наличии опухоли, нельзя.
По словам Хорошева, даже при исследовании анализов пота маркеры опухоли заметить практически невозможно, потому что ткани сильно трансформируются.
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«Есть вещи, которые довольно легко замечаются, например, мочеиспускание. Можно легко заметить, что человек стал мочиться чаще. Давно известно, что увеличенное мочеиспускание и употребление воды может указывать на диабет. Но чтобы усиленное потоотделение… чисто гипотетически, действительно, в некоторых случаях метаболизм тканей самой опухоли может увеличиваться, и потоотделение может усиливаться, но количество вырабатываемого тепла ничтожно. Если речь не идет о предсмертном состоянии», — сообщил эксперт.
Он добавил, что основная часть токсинов выводится не через кожу, а через мочеиспускательный канал, поэтому говорить о том, что по объему потоотделения можно судить о наличии опухоли, нельзя.
«Мы никак не можем измерить объем потоотделения. Разная одежда по-разному это все впитывает. Потоотделение — это насколько тонкая регуляция, что ощутить, сколько человек выделил тепла, невозможно. Температура постоянно меняется, переходит из одних условий в другие: садимся в нагретую машину, переходим в прохладный подъезд, поднимаемся в квартиру. Температура меняется сумасшедшим образом. Организм гибко меняет условия. И что, если человек сел в раскаленную машину, и с него полило градом, то можно сказать, что у него рак? Это глупость», — объяснил врач.
По словам Хорошева, даже при исследовании анализов пота маркеры опухоли заметить практически невозможно, потому что ткани сильно трансформируются.
«С потоотделением у человека выделяются вещества, которые теоретически, при использовании очень точного оборудования, могут быть обнаружены как маркеры опухоли. Но это чисто теоретически. Обычно это ищут по анализам крови все-таки. Но, к сожалению, эти маркеры тоже дают ошибочный результат. Все биологические вещества, которые выходят через потовые железы, смешиваясь с жирами и солями, сильно изменяются», — подчеркнул специалист.
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Анастасия Бондарева