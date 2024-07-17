«Полило градом»: Врач рассказал, как по поту определить наличие рака

«Церковь выступает против домашнего насилия. Супруги должны жить в согласии и любви, избегать конфликтов. Если же ссора всё же произошла, супруги должны вместе искать выход из неё, руководствуясь желанием сохранить свою семью», — подчеркнул зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





Имам подчеркнул, что во время ссор важно пытаться договориться. Однако если женщина не хочет слушать мужа, допустимо использовать «побивание» — нанесение нескольких лёгких ударов мисваком, специальной щёткой для чистки зубов. Камаев уточнил, что «побивание» не должно причинять женщине боль или травмы, а лишь должно дать ей понять, что она поступает неправильно.



Позже в «Татар Информе» заявили, что слова имама были вырваны из контекста, и удалили интервью с ним.