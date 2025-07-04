В Таиланде голодный медведь пытался вломиться в ресторан, напугав посетителей
В Таиланде голодный медведь пришел к ресторану в национальном парке Кхауяй, привлеченный запахами еды, чем напугал посетителей. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел в воскресенье, 29 июня, в провинции Накхоннайок. Средь бела дня перед заведением возник дикий зверь, прибежавший из леса. Животное попыталось вломиться внутрь, но его остановил стальной забор. Сначала гости испугались, после начали фотографировать косолапого на телефоны. Затем владелец заведения отпугнул зверя, стуча по сковороде.
Блогер Арнон Катерат, ставший свидетелем, рассказал, что хищники, по словам сотрудников парка, все чаще выходят к людям в поисках пищи.
По данным издания, два года назад здесь произошел похожий случай, когда медведь забирался на кухню местной семьи и воровал продукты. Тогда животное пришлось отловить и перевезти подальше.
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