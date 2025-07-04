В Индии огромный марлин утащил рыбака в открытое море
В Индии черный марлин утащил 28-летнего рыбака в открытое море. Об этом пишет газета The Times of India.
Инцидент произошел в 20 морских милях (37 километрах) от побережья штата Андхра-Прадеш. Чодапалли Ерайя отправился на рыбалку вместе со своими друзьями утром среды. В Бенгальском заливе в 15 милях от берега они забросили снасти. Когда мужчина начал вытаскивать леску, огромная рыба, клюнувшая на приманку, вырвала его из лодки и потянула вниз.
Друзья Ерайи и другие рыбаки, оказавшиеся поблизости, пытались найти его, но безуспешно. В настоящее время поисками занимается полиция.
Сотрудник департамента рыболовства района Анакапалле рассказала, что этот случай – не первый. Например, этой зимой в Атлантическом океане марлин пробил дно лодки, в которой сидели четыре рыбака, и едва не потопил ее.
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