Дом престарелых закрыли из-за истощения 88-летней пенсионерки
В Волгограде закрыли частный пансионат «Долгих лет» после госпитализации 88-летней женщины с истощением. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Проверка выявила многочисленные грубые нарушения, касающиеся содержания пожилых людей. В доме престарелых, находившемся в арендованном коттедже, не создали условия для проведения процедур, не обрабатывали постельное белье, а питание составляли без учета медицинских показаний постояльцев. Кроме того, здание не отвечало нормам пожарной безопасности.
По данным ведомства, сотрудники учреждения готовили в подвальном помещении, которое не соответствовало санитарным нормам. На момент проверки там проживали 20 пенсионеров в возрасте от 70 до 88 лет.
Семьям обещали полноценный уход и гигиенические услуги, но на деле, несмотря на договор, их не предоставляли. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (статья 238 УК).
Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска обвинила персонал частного пансионата в смерти своей бабушки.
