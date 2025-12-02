Дом престарелых закрыли из-за истощения 88-летней пенсионерки

02 декабря 2025, 15:33

В Волгограде закрыли частный пансионат после госпитализации пенсионерки

Фото: iStock/Iulianna Est

В Волгограде закрыли частный пансионат «Долгих лет» после госпитализации 88-летней женщины с истощением. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.