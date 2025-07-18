В Таиланде 16-летний россиянин попал под арест из-за рисунков
В Таиланде несовершеннолетний гражданин России попал под арест из-за оставленных в общественном месте рисунков. Об этом сообщает The Pattaya News.
Инцидент случился утром 17 июля в Паттайе. 16-летнего Добрыню задержали на пирсе Бали Хай, когда он рисовал граффити на стене путепровода. Правоохранительные органы доставили подростка в полицейский участок для оформления протокола, а мотоцикл и шесть баллончиков с краской конфисковали.
Власти муниципалитета отказались смягчать наказание художнику, несмотря на несовершеннолетний возраст задержанного. Юношу обвинили в осквернении городского имущества и обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч бат (около 24,1 тысячи рублей). Помимо этого, ему предписано самостоятельно отмыть стену от рисунков.
Ранее сообщалось об инциденте в Египте, где русских туристов угрожали убить за купание в море.
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