«Ты хочешь, чтобы я тебе по харе надавала?»: в Приморье дети жалуются на угрозы в лагере

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В Приморском крае дети пожаловались на угрозы в незаконном летнем лагере на острове Аскольд. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Отмечается, что на остове запрещено открывать учреждения для летнего отдыха, однако, нарушив все возможные правила и требования, там разместили детский летний лагерь «Аскольд и Дир».
Дети начали жаловаться на условия пребывания практически сразу. До острова их везли на катере без защитных жилетов, комнаты постояльцы мыли сами, горячей воды нет, а один из домиков вообще утонул во время дождя.
Одна из девочек пожаловалась, что её заставили мыть туалеты. При попытке отказаться её начали угрожать тем, что «надают по харе». Родители сразу же арендовали катер и забрали ребёнка из лагеря.
После всех этих инцидентов в учреждении будет проведена проверка. На место уже выехали сотрудники Прокуратуры.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.
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Дети начали жаловаться на условия пребывания практически сразу. До острова их везли на катере без защитных жилетов, комнаты постояльцы мыли сами, горячей воды нет, а один из домиков вообще утонул во время дождя.
Одна из девочек пожаловалась, что её заставили мыть туалеты. При попытке отказаться её начали угрожать тем, что «надают по харе». Родители сразу же арендовали катер и забрали ребёнка из лагеря.
После всех этих инцидентов в учреждении будет проведена проверка. На место уже выехали сотрудники Прокуратуры.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.
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Анастасия Чинкова