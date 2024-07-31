Женщина обвинила вызванного на дом дезинфектора в изнасиловании в Москве

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Жительница Москвы обвинила дезинфектора в изнасиловании в собственной квартире. Об этом пишет Mash.
По словам 50-летней москвички, она вызвала специалиста, чтобы он потравил тараканов в ее квартире в 1-м Саратовском проезде. На место приехал 29-летний дезинфектор, однако женщина утверждает, что он не выполнил свою работу, а вместо этого изнасиловал ее.
Пострадавшая рассказала обо всем мужу, а тот обратился в полицию. Предполагаемого насильника быстро задержали. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Омской области ранее судимый мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину. Ранним утром 32-летний мужчина пришел в гости к своему товарищу. Встретила его 95-летняя женщина. Она сказала, что сын уже куда-то ушел. При этом мужчина увидел её в халате, возбудился и решил изнасиловать.
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Пострадавшая рассказала обо всем мужу, а тот обратился в полицию. Предполагаемого насильника быстро задержали. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Омской области ранее судимый мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину. Ранним утром 32-летний мужчина пришел в гости к своему товарищу. Встретила его 95-летняя женщина. Она сказала, что сын уже куда-то ушел. При этом мужчина увидел её в халате, возбудился и решил изнасиловать.
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Элина Позднякова