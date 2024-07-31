В Петербурге полицейские стрельбой остановили укладку асфальта ночью

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции стрельбой остановили укладку асфальта. Об этом пишет «Фонтанка».
Инцидент произошел ночью в Приморском районе города. Местные жители позвонили в правоохранительные органы и пожаловались на шумные дорожные работы, которые проходили в позднее время.
Прибывшие на место полицейские попросили дорожного рабочего прекратить, но мужчина стал нецензурно выражаться в адрес оперативников и направил мини-погрузчик прямо на них. В ответ силовики применили табельное оружие, несколько раз выстрелив в воздух.
Мужчина остановил транспортное средство только после второго выстрела. Из салона его буквально вытаскивали силой. Нарушителем оказался 33-летний россиянин из Вологды. На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Прибывшие на место полицейские попросили дорожного рабочего прекратить, но мужчина стал нецензурно выражаться в адрес оперативников и направил мини-погрузчик прямо на них. В ответ силовики применили табельное оружие, несколько раз выстрелив в воздух.
Мужчина остановил транспортное средство только после второго выстрела. Из салона его буквально вытаскивали силой. Нарушителем оказался 33-летний россиянин из Вологды. На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Екатерина Коршунова