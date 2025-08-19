Достижения.рф

Кота-наркокурьера поймали при попытке перебросить зелье в нижегородскую колонию

Фото: Istock/Stopboxstudio

Сотрудники исправительной колонии №7 в Варнавинском районе Нижегородской области пресекли попытку доставки наркотиков заключённым с помощью кота. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.



По данным ведомства, злоумышленники изготовили для животного специальный ошейник, к которому прикрепили свёртки с запрещёнными веществами. Преступники рассчитывали, что кот незаметно пронесёт наркотики на территорию учреждения.

Однако сотрудники оперативного отдела и службы безопасности колонии вовремя обнаружили и задержали как четвероногого «курьера», так и организаторов этой схемы. Изъятое вещество оказалось марихуаной. Подозреваемые переданы правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства. О судьбе кота в ФСИН не сообщают.

Ольга Щелокова

