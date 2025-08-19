Кота-наркокурьера поймали при попытке перебросить зелье в нижегородскую колонию

19 августа 2025, 12:45

В нижегородской колонии кот в ошейнике с наркотиками провалил миссию по доставке

Фото: Istock/Stopboxstudio

Сотрудники исправительной колонии №7 в Варнавинском районе Нижегородской области пресекли попытку доставки наркотиков заключённым с помощью кота. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.