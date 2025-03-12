«Наркотики свели в могилу»: Южнокорейский певец Хвисон умер в 43 года, не рассчитав дозу

Чхве Хвиcон (Фото: Instagram* @whee_sungz)
Южнокорейский певец Хвисон ушел из жизни в 43 года, оставив поклонников в шоке. Его тело нашли в доме в Сеуле, и причиной смерти называют случайную передозировку от наркотиков. Агентство певца Tajo Entertainment уже подтвердило трагедию, а фанаты Хвисона скорбят о потере звезды R&B.
Хвисон лежал в своей квартире, когда пожарные обнаружили его вечером 10 марта — сердце певца остановилось. Об этом пишет The New York Times. Спасти его было уже невозможно. Власти пока изучают детали смерти, но первые данные указывают на передозировку.
У Чхве Хвисона давно были проблемы с наркотиками — в 2021 году его оштрафовали на 41 тысячу долларов за покупку сильного седатива и отправили на лечение.
Известно, что Хивсон не намеревался уйти из жизни, поскольку он оставил своим подписчикам пост со словами: «увидимся 15 марта, когда завершится моя диета». К сожалению, это обещание уже не выполнить.
Агентство Tajo Entertainment выпустило заявление, где выразило глубокую скорбь и попросило фанатов помолиться за покой артиста. Семья и коллеги до сих пор не могут смириться с утратой.
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У Чхве Хвисона давно были проблемы с наркотиками — в 2021 году его оштрафовали на 41 тысячу долларов за покупку сильного седатива и отправили на лечение.
Чхве Хвиcон незадолго до смерти (Фото: Instagram* @whee_sungz)
Известно, что Хивсон не намеревался уйти из жизни, поскольку он оставил своим подписчикам пост со словами: «увидимся 15 марта, когда завершится моя диета». К сожалению, это обещание уже не выполнить.
Агентство Tajo Entertainment выпустило заявление, где выразило глубокую скорбь и попросило фанатов помолиться за покой артиста. Семья и коллеги до сих пор не могут смириться с утратой.
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«С глубокой печалью и скорбью сообщаем вам трагическую новость. 10 марта наш артист, Хвисон, покинул этот мир. В своем доме в Сеуле он был обнаружен с остановившимся сердце и позже был признан скончавшимся», — говорилось в заявлении.Карьеру Хивсон начал в 1999-м с группой A4, но ушел из-за ссор и вскоре выпустил сольный альбом Live A Movie. Пластинка взлетела, как и его слава — награды, хиты и признание коллег сделали его легендой южнокорейской сцены. Однако зависимость от запрещенных веществ не ушла из жизни певца, что в конечном итоге привело к гибели.
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Мария Моисеева