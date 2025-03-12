На Украине возмутились теплым визитом кандидата в президенты МОК в Москву

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Украинская федерация гимнастики (UGF) осудила визит главы Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ в Москву, назвав его действия недопустимыми. Информацию об этом опубликовало издание Tribuna.
В UGF раскритиковали факт объятий Ватанабэ с российским олимпийским чемпионом Никитой Нагорным, подчеркнув: «российский спорт и спортсмены не заслуживают внимания».
Ватанабэ, посетивший Москву 10 марта, заявил о желании услышать мнение тех, кто недоволен критериями допуска FIG, и призвал рассматривать спорт как инструмент дружбы, а не распрей.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике в НИИ им. Н.В. Склифосовского. По данным представителя спортсмена, 43-летний боец находится в сознании, а медицинское вмешательство прошло без осложнений.
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Ватанабэ, посетивший Москву 10 марта, заявил о желании услышать мнение тех, кто недоволен критериями допуска FIG, и призвал рассматривать спорт как инструмент дружбы, а не распрей.
«Спорт должен объединять, дарить дружбу и не должен быть инструментом для ненависти», — высказал свое мнение Моринари.В UGF отметили, что визит японского функционера не изменит решение о недопуске российских гимнастов к Олимпийским играм и чемпионату мира, утверждённое конгрессом European Gymnastics.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике в НИИ им. Н.В. Склифосовского. По данным представителя спортсмена, 43-летний боец находится в сознании, а медицинское вмешательство прошло без осложнений.
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Мария Моисеева