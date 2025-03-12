На Украине возмутились теплым визитом кандидата в президенты МОК в Москву

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Украинская федерация гимнастики (UGF) осудила визит главы Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ в Москву, назвав его действия недопустимыми. Информацию об этом опубликовало издание Tribuna.