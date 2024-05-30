В Мурманске ребенок выпал с пятого этажа и выжил

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В Мурманске мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, и был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает.
«В следственный отдел по городу Мурманску СУСК России по Мурманской области поступило сообщение о падении ребенка, родившегося в 2020 году, из окна пятого этажа дома на проспекте Кирова,» — сообщили в региональном СУСК РФ.Следствие установило, что ребенок находился дома с матерью и другими родственниками. Несмотря на то что окна были закрыты, мальчику удалось открыть одно из них и выпасть. Его доставили в МОКБ им. П.А. Баяндина. На данный момент его жизни ничего не угрожает, отметили в прокуратуре.
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