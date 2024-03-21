Мужчина пойдет под суд за изнасилование и убийство знакомого в 1997 году

Фото: istock / 7713Photography
В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, который в 1997 изнасиловал и убил знакомого. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на столичное управление Следственного комитета России.
По данным следствия, в октябре 1997 тогда еще несовершеннолетний молодой человек выпил и пошел со знакомым на чердак жилого дома, который находится на улице Поликарпова. Там он совершил насильственные действия в отношении подростка, после чего задушил.
Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ, дело перенаправили в суд.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки житель Казани выступит с последним словом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии
Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино
Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки
Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ, дело перенаправили в суд.
Читайте также:
11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии
Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино
Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки
Алина Юрчак