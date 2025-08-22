Под Тверью задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки из-за спора о ремонте
Под Тверью задержали мужчину, который подозревается в убийстве пожилой женщины. Информация о задержании подтверждена представителями Следственного управления СК России по региону.
По данным следствия, инцидент произошёл вечером 18 августа на территории садоводческого товарищества «Козловский садовод-1». Предполагаемый мотив преступления — конфликт из-за оплаты ремонтных работ.
Согласно официальной версии, подозреваемый, который ранее выполнял работы на даче потерпевшей, потребовал внести предоплату за новые услуги. После отказа женщины между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес пенсионерке смертельные ножевые ранения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.
