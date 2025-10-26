Тигр не дал людям проехать на заправку в Приморском крае
SHOT: В Приморье тигр на дороге к автозаправке напугал водителя
Тигр не позволил людям проехать на заправку в Приморском крае. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Хищник появился на дороге вблизи села Подъяпольское Шкотовского района. Один из водителей, обнаружив зверя, остановился и оказался не в состоянии продолжить движение.
Мужчина, ставший свидетелем появления тигра, выразил тревогу. Попытки отпугнуть тигра с помощью звукового сигнала машины оказались безуспешными.
Ранее стало известно, что в Приморье тигр напал на автомобиль с людьми, которые мешали его трапезе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
