Жители московского ЖК «Юрлово» пожаловались на нашествие крыс
Жители жилого комплекса «Юрлово» на северо-востоке Москвы столкнулись с нашествием крыс. Грызуны проникают в дома и автомобили и повреждают проводку.
Как сообщает Telegram-канал Baza, проблема появилась после строительства эстакады между районами Отрадное и Бибирево. Ради проекта снесли гаражный комплекс, где раньше обитали крысы. Лишившись привычного места, грызуны начали перемещаться в сторону ближайшего жилого комплекса.
Жители рассказывают, что теперь крысы регулярно появляются во дворах и подъездах. Они забираются под капоты автомобилей, чтобы греться, и иногда проникают в салоны машин.
По словам жильцов, обращения в районную управу и коммунальные службы пока не дали результата. В ответ людям сообщили, что решение проблемы не входит в их полномочия.
Управляющая компания, как утверждают жители, предложила справляться с нашествием самостоятельно. Люди опасаются, что численность грызунов будет расти, если ситуацию не начнут решать городские службы.
