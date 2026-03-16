«Никто не спасет, и никто не поможет»: В ХМАО женщина напала на ребенка
URA.RU: Женщина схватила за шею восьмилетнюю девочку в Нижневартовске
В Нижневартовске (ХМАО) возле одного из подъездов жительница многоквартирного дома схватила за шею восьмилетнюю девочку.
Об этом URA.RU сообщила мать ребенка. Собеседница вызвала полицию и считает, что соседка могла попытаться похитить школьницу. Как утверждает югорчанка, дочь пошла в магазин и у подъезда встретила соседку, от которой попыталась отойти. По словам матери, девочка знала, что нельзя близко подходить к этой женщине и заходить с ней в подъезд.
«Эта женщина схватила дочь за шею и говорила: «Не кричи, тебя никто не спасет, и никто не поможет», — добавила мама пострадавшей.
По ее словам, вмешались другие жильцы дома, ставшие очевидцами, и оттащили женщину от ребенка. При этом, как утверждается, нападавшая кричала, что девочка — «ее дочь». Мать также заявила, что соседка и ранее приставала к детям во дворе, но без проявления агрессии. Женщина недавно переехала в дом и живет с молодым человеком. По словам очевидцев, в конфликтах с соседями она говорила, что «у нее есть справка и ей ничего не будет».
В УМВД сообщили СМИ, что женщину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении нее составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Санкция предусматривает штраф до одной тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток.