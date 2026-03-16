«Никто не спасет, и никто не поможет»: В ХМАО женщина напала на ребенка

16 марта 2026, 11:24

URA.RU: Женщина схватила за шею восьмилетнюю девочку в Нижневартовске

Фото: istockphoto/Dzurag

В Нижневартовске (ХМАО) возле одного из подъездов жительница многоквартирного дома схватила за шею восьмилетнюю девочку.





Об этом URA.RU сообщила мать ребенка. Собеседница вызвала полицию и считает, что соседка могла попытаться похитить школьницу. Как утверждает югорчанка, дочь пошла в магазин и у подъезда встретила соседку, от которой попыталась отойти. По словам матери, девочка знала, что нельзя близко подходить к этой женщине и заходить с ней в подъезд.





«Эта женщина схватила дочь за шею и говорила: «Не кричи, тебя никто не спасет, и никто не поможет», — добавила мама пострадавшей.