61-летняя Алена Апина показала чувственные кадры в мини-платье у фонарного столба

03 сентября 2025, 02:58

Алёна Апина (Фото: Instagram* @neapina)

Певица Алена Апина устроила чувственные танцы у фонарного столба в блестящем мини-платье во время съемок нового музыкального клипа. Кадры были опубликованы в личном блоге 61-летней артистки.





Экс-солистка группы «Комбинация» предстала перед подписчиками в откровенном наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру. Артистка изящно откинулась на фонарный столб, продемонстрировала несколько поз. Она объяснила, что так проходили съемки для новой песни «О как».



Публикация вызвала бурную реакцию поклонников и коллег, включая Лолиту Милявскую. Она оставила под постом лаконичный комментарий «Круто».



Алёна Апина (Фото: кадр видео Instagram* @neapina)

Ранее Апина признавалась, она похудела на 15 килограммов и сейчас весит 54 килограмма, как во времена работы в «Комбинации». Это позволяет ей чаще выбирать открытые наряды для выступлений и съемок — звезда довольна своей фигурой.





«Я ем, но очень мало, и уже привыкла к этому. (...) Тренировки у меня каждый день. Это и хореография, и прогулки, и фитнес — в общем, всё на свете», — рассказывала артистка.

