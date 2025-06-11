«Учительница года» села в тюрьму за совращение подростка

LT: В США «Учительницу года» из Алабамы арестовали за совращение подростка
Фото: iStock/cyano66

49-летняя учительница из американского штата Алабама была арестована и заключена под стражу по обвинению в растлении несовершеннолетнего подростка. Об этом информирует издание The Latin Times (LT).



Хизер Озмент, преподававшая в начальной школе города Калера и работавшая воспитателем в детском саду при этой школе, обвиняется в сексуальных контактах с юношей. По данным полиции, женщина совращала мальчика как в своем автомобиле, так и у себя дома.

Отмечается, что пострадавший подросток не являлся учеником Озмент, однако все еще был несовершеннолетним.

До ареста Озмент считалась одним из лучших педагогов в своем округе и была удостоена звания «Учитель года» в 2024-2025 учебном году. На время следствия женщина отстранена от работы. Представители школы заявили, что предполагаемые преступления были совершены ею после занятий и за пределами территории учебного заведения.

Мария Моисеева

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