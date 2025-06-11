«Учительница года» села в тюрьму за совращение подростка

11 июня 2025, 05:24

LT: В США «Учительницу года» из Алабамы арестовали за совращение подростка

Фото: iStock/cyano66

49-летняя учительница из американского штата Алабама была арестована и заключена под стражу по обвинению в растлении несовершеннолетнего подростка. Об этом информирует издание The Latin Times (LT).