«Мое дело — достойно выступить»: Певец SHAMAN раскрыл, как продвигается подготовка к выступлению на «Интервидении»

11 июня 2025, 03:28

Певец SHAMAN рассказал о процессе подготовки к выступлению на «Интервидении»

SHAMAN/Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскрыл, как готовится к «Интервидению 2025», где представит Россию с песней «Прямо по сердцу». Артист надеется покорить миллионы зрителей на международном музыкальном конкурсе. В интервью Общественной службе новостей Шаман поделился текущими успехами и своими ожиданиями.





Проведение «Интервидения» запланировано на 20 августа 2025 года. Для тех, кто смотрел Премию «МУЗ-ТВ 2025», новый трек Дронова не будет сюрпризом — певец исполнил ее на недавнем мероприятии как пробный шаг.



«Прямо по сердцу» была написана специально для «Интервидения», однако во время ее создания случилось кое-что интересное и довольно необычное. Композитор, Максим Фадеев, поделился с подписчиками, что изначально создавал песню не для мужского исполнения. Он был приятно удивлен, узнав, что с треком выступит SHAMAN.



SHAMAN/Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Что касается текущего прогресса подготовки номера, то Ярослав объяснил: сейчас он с командой режиссеров и постановщиков дорабатывает выступление, добавляя яркие элементы, чтобы номер стал незабываемым.





«Само выступление сейчас дополняется, мы продолжаем работать над этой шоу-программой. Выступление на премии, можно сказать, было своего рода первой ласточкой, разминкой», — поделился певец в интервью с Общественной Службе Новостей.

«Когда на тебе такая ответственность, как представление страны перед миллионами зрителей, то ты не имеешь права волноваться или переживать, твое дело — достойно выступить», — подвел итог Шаман.