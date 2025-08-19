Тигры набросились на семью в сафари-парке и растерзали одну женщину
Тигр напал на женщину, которая вышла из автомобиля в китайском сафари-парке Badaling Wildlife World. Вскоре появился второй хищник, который был не менее агрессивен. Об этом сообщает Daily Mail, публикуя кадры с камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел в 2016 году, но видео стало доступно лишь сейчас. На записи было видно, как женщина покидает машину. В следующий момент хищник набрасывается на жертву и утаскивает ее в сторону. Находившийся в автомобиле мужчина попытался помочь, но в этот момент появился второй тигр. Он напал на другую женщину — пожилую мать пострадавшей.
По утверждению родственников, семья ошибочно посчитала, что покинула опасную зону парка. На территории площадью 2,5 тысячи гектаров разрешено передвигаться на личном транспорте, однако выходить из машин строго запрещено.
В результате нападения хищников пожилая женщина скончалась, а ее дочь с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.
Читайте также: