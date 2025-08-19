Тигры набросились на семью в сафари-парке и растерзали одну женщину

19 августа 2025, 05:52

В китайском сафари-парке тигр растерзал женщину в момент выхода из машины

Фото: iStock/TonyBaggett

Тигр напал на женщину, которая вышла из автомобиля в китайском сафари-парке Badaling Wildlife World. Вскоре появился второй хищник, который был не менее агрессивен. Об этом сообщает Daily Mail, публикуя кадры с камер видеонаблюдения.