Тюремная надзирательница тайно занималась сексом с заключенным и проносила ему вейпы

19 августа 2025, 04:26

В Великобритании тюремная надзирательница попала под суд за роман с заключенным

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Суд Великобритании рассмотрел дело бывшей тюремной надзирательницы Меганн Гибсон. Женщина обвинялась в сексуальной связи с одним из заключенных. Об этом сообщает BBC News.





В 2023 году Гибсон, работая в тюрьме Wealstun, вступила в романтические отношения с одним из преступников. Обвинение утверждает, что их личная переписка служит доказательством тайных сексуальных контактов.



Следствие выяснило, что надзирательница нарушила правила, пронося своему возлюбленному вейпы. Она также не раз хотела передать ему табак, окурки и парфюмерию, однако ее попытки заканчивались провалом. Поведение Гибсон вызывало беспокойство у коллег, которые подали на нее 102 жалобы за пятимесячный период работы.



