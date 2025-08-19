Тюремная надзирательница тайно занималась сексом с заключенным и проносила ему вейпы
Суд Великобритании рассмотрел дело бывшей тюремной надзирательницы Меганн Гибсон. Женщина обвинялась в сексуальной связи с одним из заключенных. Об этом сообщает BBC News.
В 2023 году Гибсон, работая в тюрьме Wealstun, вступила в романтические отношения с одним из преступников. Обвинение утверждает, что их личная переписка служит доказательством тайных сексуальных контактов.
Следствие выяснило, что надзирательница нарушила правила, пронося своему возлюбленному вейпы. Она также не раз хотела передать ему табак, окурки и парфюмерию, однако ее попытки заканчивались провалом. Поведение Гибсон вызывало беспокойство у коллег, которые подали на нее 102 жалобы за пятимесячный период работы.
Тюремщица поддерживала связь с другими членами преступной группировки партнера, посещала встречи банды. При обыске в доме Гибсон были обнаружены 1000 фунтов стерлингов (примерно 108 тысяч рублей), происхождение которых вызвало подозрения.
В мае Гибсон признала себя виновной в должностном проступке и хранении марихуаны. Хотя вынесение приговора планировалось на август, судья счел необходимым дополнительное рассмотрение дела. Окончательный приговор для женщины теперь ожидается в ноябре.