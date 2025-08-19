Мужчина сиганул в воду с высоты на мысе Тобизина в Приморье и умер
Мужчина погиб после прыжка в воду с высоты на мысе Тобизина в Приморье. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Трагедия произошла в популярной среди туристов и местных жителей локации на острове Русский. Мыс Тобизина привлекает людей круглый год своими захватывающими видами на морские просторы и возможностью сделать памятные фотографии. Некоторые практикуют здесь экстремальные виды отдыха, особенно часто — клифф-дайвинг (прыжки со скал в воду) и роуп-джампинг (прыжки с веревкой).
В море можно нырнуть непосредственно с высоты скал. По имеющейся информации, 52-летний отдыхающий совершил подобный прыжок, после чего выбрался из воды на берег и почти сразу потерял сознание.
Очевидцы происшествия и оперативно прибывшие спасатели предприняли попытки привести пострадавшего в чувство, однако их усилия не увенчались успехом. Мужчина скончался.
