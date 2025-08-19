Мужчина сиганул в воду с высоты на мысе Тобизина в Приморье и умер

19 августа 2025, 04:43

Amur Mash: 52-летний отдыхающий умер после прыжка в воду на мысе Тобизина в Приморье

Фото: iStock/Evgeniia Gordeeva

Мужчина погиб после прыжка в воду с высоты на мысе Тобизина в Приморье. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.