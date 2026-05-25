Times: самолет с главой британского МО потерял связь рядом с границами РФ
Правительственный самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили на борту потерял связь с системой глобального позиционирования GPS во время полета вблизи границы России. Об этом сообщила газета The Times.
Журналист одного из изданий сопровождал высокопоставленного чиновника в ходе поездки на юго‑восток Эстонии. В рамках визита делегация посетила расположение британских войск.
21 мая на обратном пути в Великобританию с бортом Dassault Falcon 900LX возникла нештатная ситуация: самолет потерял спутниковый сигнал. Согласно публикации издания, восстановить связь можно было только путем перезагрузки системы, однако выполнять эту процедуру в полете было небезопасно.
В результате пилот вынужденно использовал инерциальную навигационную систему, работающую автономно и не зависящую от внешних сигналов, на протяжении всего трехчасового рейса. Часть оборудования на приборной доске перестала функционировать, а пассажиры не могли подключиться к интернету на своих устройствах.
Издание не делает однозначных выводов о причинах помех. В статье нет утверждений о том, что проблемы со связью стали результатом целенаправленных действий против борта. Официальные лица не комментировали эту ситуацию.
