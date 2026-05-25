В Сербии назвали число раненых силовиков при столкновении с протестующими
В ходе протестных акций в Белграде пострадали 17 полицейских, 47 человек доставили в полицейские участки. Об этом в эфире TV Prva рассказал вице‑премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.
Чиновник уточнил, что среди задержанных оказался человек с дипломатическим паспортом. Однако гражданином какой страны является нарушитель, Дачич не сказал.
Вечером в субботу на площади Славия в Белграде состоялась протестная акция студентов и оппозиции. После ее завершения часть участников направилась к лагерю сторонников президента Александра Вучича в Пионерском парке.
Демонстранты попытались пробиться к оппонентам, однако путь им преградили полицейские. Протестующие начали забрасывать их пиротехникой, бутылками и другими предметами, а также подожгли мусорные баки.
Правоохранительные органы применили физическую силу и слезоточивый газ. В результате силовики оттеснили протестующих к зданию юридического факультета на бульваре Короля Александра и усилили оцепление в районе парламента. По информации директора полиции Драгана Васильевича, в митинге участвовали 34,3 тысячи человек.
