Times: житель Лондона расстрелял из арбалета жену и дочек комментатора BBC

Террорист Даниил Камнев, выживший при штурме ростовского СИЗО, дал первые показания и назвал имя сотрудника ФСИН, который продавал ему и сообщникам ножи и заточки за 5000 рублей. Об этом сообщает тг-канал SHOT. Сообщается, что Камнев указал на 28-летнего начальника дневной смены. По словам террориста, именно он продавал заключенным запрещенные предметы.