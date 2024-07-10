Times: житель Лондона расстрелял из арбалета жену и дочек комментатора BBC

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Неизвестный расстрелял из арбалета семью спортивного телеведущего BBC Джона Ханта в городе Буши неподалеку от Лондона. Об этом сообщает издание The Times.
По данным журналистов, жертвами стрелка стали жена Ханта, которой 61 год, а также две дочки 25 и 28 лет. Мужчина нашел их ранеными в собственном доме. В убийстве подозревают 26-летнего Кайла Клиффорда, скрывшегося с места нападения.
По некоторой информации молодой человек был бывшим парнем одной из девушек. Полицейские предупредили, что разыскиваемый может быть вооруженным. Начальник правоохранителей графства Хартфордшир Джон Симпсон обратился к подозреваемому в прямом эфире.
Ранее сообщалось, что неизвестный ранил полицейского в шею из арбалета в Сербии.
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По некоторой информации молодой человек был бывшим парнем одной из девушек. Полицейские предупредили, что разыскиваемый может быть вооруженным. Начальник правоохранителей графства Хартфордшир Джон Симпсон обратился к подозреваемому в прямом эфире.
«Кайл, если вы видите или слышите это, пожалуйста, свяжитесь с нами», — сказал Симпсон.
Ранее сообщалось, что неизвестный ранил полицейского в шею из арбалета в Сербии.
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Никита Кротов