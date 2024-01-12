Тиран убивал жену 5 часов на глазах у сына и выдавал все за несчастный случай. Подробности

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В Новомосковске Тульской области муж-тиран пять часов убивал жену, а смерть пытался выдать за несчастный случай. Подробности трагедии приводит «Слобода Тула».
Сообщается, что 34-летний Олег Г. начал избивать жену Настю из-за недовольства ее тоном, когда та что-то не так ответила на требование искать деньги на алкоголь у знакомых. Мужчина начал ее избивать рука и ногами, а потом начал хватить первые попавшиеся под руку предметы — деревянную вешалку, утюг, табуретку.
Об этом полицейским рассказал 9-летний сын погибшей. Мужчина издевался над жертвой около 5 часов.
«Уже ночью мужчина перетащил труп потерпевшей в ванную комнату, а сыну приказал помочь скрыть следы преступления. После этого позвонил в скорую и полицию — рассказал легенду о походе жены в магазин, закончившимся летальным исходом» — рассказал изданию источник, близкий к следствию.Старшего сына Анастасии забрала ее мать Елена Анатольевна. По данным «Слободы», после трагедии третьекласснику необходима помощь психолога. А вот младший ребёнок оказался у матери Олега. Пенсионерка отказалась общаться с журналистом, но сказала, что готова разговаривать с сотрудниками опеки и только в присутствии полиции.
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