Тысячи россиян застряли в ОАЭ из-за отмены рейсов
Россияне не могут вылететь из ОАЭ из-за военного конфликта
Около 1500 российских туристов не могут вылететь из ОАЭ из-за массовой отмены рейсов авиакомпаниями Air Arabia, FlyDubai и «Победа». Причина — ирано-израильский конфликт. Сообщает Baza.
«Победа» отменила рейсы с 18 по 23 июня, а до этого они будут выполняться в обход Ирана с дозаправкой в Самаре. Пассажирам предлагают ждать открытия воздушного пространства или вернуть деньги за билеты.
Цены на альтернативные рейсы выросли в разы. Ситуация осложняется отменой рейсов в Ереван, Тбилиси, Баку и Алма-Ату. Билеты могут стоить около 100 тысяч рублей.
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