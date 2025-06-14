Тысячи россиян застряли в ОАЭ из-за отмены рейсов

14 июня 2025, 18:39

Россияне не могут вылететь из ОАЭ из-за военного конфликта

Фото: iStock/Chalabala

Около 1500 российских туристов не могут вылететь из ОАЭ из-за массовой отмены рейсов авиакомпаниями Air Arabia, FlyDubai и «Победа». Причина — ирано-израильский конфликт. Сообщает Baza.