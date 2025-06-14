Пропавшего из соцсетей участника «ДОМа-2» Захара Саленко посадили на 12 лет за мошенничество
В конце прошлого года бывшего участника реалити-шоу «ДОМ-2» арестовали по подозрению в мошенничестве. В настоящее время Захар Саленко отбывает серьёзный срок.
Подписчики другого участника шоу Ивана Барзикова спросили, правда ли его коллега находится под стражей. Мужчина подтвердил, что Саленко ждут долгие годы за решёткой, поскольку ему дали 12 лет.
Напомним, что Захар Саленко пропал из соцсетей осенью прошлого года, после чего его поклонники забили тревогу. Они начали переживать, что с ним что-то случилось. В итоге ситуацию прояснила приятельница Захара по «ДОМу-2» Милена Безбородова, которая отметила, что мужчину задержали по подозрению в мошенничестве. Вероятнее всего, его обвиняют в причастности к созданию и поддержанию функционирования финансовой пирамиды.
Саленко объяснял, что потерял на инвестициях 30 миллионов рублей. Все деньги вывез человек, которому он очень доверял. Однако некоторые его коллеги убеждены, что Захар прекрасно знал про мошенническую схему и не был жертвой обмана.
Читайте также: