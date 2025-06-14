Пропавшего из соцсетей участника «ДОМа-2» Захара Саленко посадили на 12 лет за мошенничество

14 июня 2025, 17:53

Участника «ДОМа-2» Захара Саленко посадили на 12 лет за мошенничество

Захар Саленко (фото: Instagram* @zaxarsalenko)

В конце прошлого года бывшего участника реалити-шоу «ДОМ-2» арестовали по подозрению в мошенничестве. В настоящее время Захар Саленко отбывает серьёзный срок.