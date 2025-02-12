На Сахалине спасают 300 рыбаков, унесённых дрейфовать на отколовшейся льдине

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На юге Сахалина около 300 рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Охотском море. По данным МЧС, трещина шириной 10 метров образовалась между селом Мальки и устьем реки Долинка.
Часть рыбаков успела перебраться на берег, но многие остались дрейфовать на льдине вместе с машинами и снегоходами. К месту происшествия готовится к вылету вертолёт Ми-8 из Южно-Сахалинска.
Ранее спасатели предупреждали об опасности выхода на лёд, так как припай ещё не сформировался.
Также в ночь с 11 на 12 февраля стало известно, что на Сахалине поймали убийц, скинувших труп в реку четверть века назад.
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Ранее спасатели предупреждали об опасности выхода на лёд, так как припай ещё не сформировался.
Также в ночь с 11 на 12 февраля стало известно, что на Сахалине поймали убийц, скинувших труп в реку четверть века назад.
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Мария Моисеева