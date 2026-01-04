Тысячи туристов застряли на Карибских островах из-за ударов по Венесуэле

04 января 2026, 06:25

Daily Mail: туристы застряли на Карибских островах из-за ударов по Венесуэле

Фото: iStock/Oleg Elkov

Тысячи туристов не могут вернуться домой с Карибских островов после остановки авиасообщения в регионе из-за серии американских ударов по Венесуэле. Об этом пишет Daily Mail.