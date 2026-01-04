Тысячи туристов застряли на Карибских островах из-за ударов по Венесуэле
Тысячи туристов не могут вернуться домой с Карибских островов после остановки авиасообщения в регионе из-за серии американских ударов по Венесуэле. Об этом пишет Daily Mail.
В субботу авиационные власти США ввели запрет на коммерческие полёты американских авиакомпаний в воздушном пространстве Венесуэлы. Мера связана с продолжающимися военными действиями. Позже телеканал NBC, ссылаясь на заявления авиаперевозчиков, проинформировал о массовой отмене рейсов в направлении Карибского бассейна, а также Центральной и Южной Америки.
В публикации Daily Mail подчёркивается, что туристы оказались фактически заблокированы на карибских курортах после приостановки полётов, которая последовала за задержанием Николаса Мадуро по решению президента США Дональда Трампа.
По мнению отдыхающих, задержка рейсов может продлиться неопределённое время, так как последствия ударов по Каракасу продолжают сказываться на региональной авиационной инфраструктуре. Издание со ссылкой на American Airlines утверждает, что сбои затронули работу 19 аэропортов.
