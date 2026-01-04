«Доброй ночи, счастливого Нового года»: первые слова Мадуро после задержания

04 января 2026, 05:21

Мадуро в наручниках дал первый комментарий после задержания

Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро привезли в Управление по борьбе с наркотиками Нью-Йорка. Кадры с места событий распространил Телеграм-канал Mash.