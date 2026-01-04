«Доброй ночи, счастливого Нового года»: первые слова Мадуро после задержания
Задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро привезли в Управление по борьбе с наркотиками Нью-Йорка. Кадры с места событий распространил Телеграм-канал Mash.
В США ему грозит четыре пожизненных срока. Венесуэльского лидера обвиняют в заговоре, связанным с наркотерроризмом и в контрабанде запрещенных веществ. Кроме того, ему вменяют использование и хранение пулемётов и взрывчатых устройств в рамках упомянутой выше деятельности.
На опубликованных кадрах Мадуро двигается в сопровождении сотрудников управления. Проходя мимо камеры, он дал лишь один комментарий: «доброй ночи, счастливого Нового года».
Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков раскрыл истинные цели спецоперации США в Венесуэле.
Напомним, в ночь на 3 января Вашингтон нанес серию ударов по Каракасу. В результате специальной операции американские десантники взяли в плен и вывезли из страны Мадуро и его супругу Силию Флорес.
