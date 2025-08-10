Катя Кищук заявила, что сейчас не состоит в отношениях
Бывшая солистка группы Serebro Катя Кищук и блогер Илья Шабельников, известный как Сатир, расстались. Об этом сама Катя сообщила подписчикам в Telegram — на данный момент она не находится в отношениях.
История знакомства пары стала известна в мае: их видели на мероприятии вместе, Сатир даже появился в свитшоте с изображением Кищук, что намекало на его чувства. Позже блогер открыто говорил о симпатии к певице, признавая, что ее внешность и харизма его привлекают.
«Она невероятно красивая и притягательная. Я чувствую, что начинаю влюбляться — и с удовольствием этому поддаюсь», — говорил он.Однако, несмотря на яркие чувства, отношения не сложились. У них обоих уже есть опыт серьёзных отношений.