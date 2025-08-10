Катя Кищук заявила, что сейчас не состоит в отношениях

10 августа 2025, 16:20

Экс-солистка Serebro Катя Кищук рассталась с комиком Сатиром

Катя Кищук и Сатир (Фото: Telegram / @kandrain)

Бывшая солистка группы Serebro Катя Кищук и блогер Илья Шабельников, известный как Сатир, расстались. Об этом сама Катя сообщила подписчикам в Telegram — на данный момент она не находится в отношениях.





История знакомства пары стала известна в мае: их видели на мероприятии вместе, Сатир даже появился в свитшоте с изображением Кищук, что намекало на его чувства. Позже блогер открыто говорил о симпатии к певице, признавая, что ее внешность и харизма его привлекают.





«Она невероятно красивая и притягательная. Я чувствую, что начинаю влюбляться — и с удовольствием этому поддаюсь», — говорил он.