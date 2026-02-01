В Москве массовая авария на МКАД парализовала движение
В Москве на внутренней стороне МКАД произошло крупное ДТП с участием нескольких машин. Об этом информирует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошёл на 97-м километре кольцевой автодороги, после съезда №93А. Оперативные службы уже работают на месте. Специалисты уточняют обстоятельства аварии и количество пострадавших.
В Департаменте транспорта Москвы добавили, что на участке длиной около одного километра движение транспорта затруднено. Водителям рекомендуют выбирать другие маршруты для объезда этого участка МКАД.
Ранее сообщалось о происшествии на Камчатке, где автобус с 26 пассажирами упал в реку. Днём ранее в Иркутской области две маршрутки с людьми попали в ДТП.
