В Таиланде задержали семерых россиян после проникновения на территорию отеля
Полиция Таиланда задержала семерых российских подростков после проникновения в закрытый отель. Как сообщает издание Khaosod, позже их отпустили.
Владелица отеля «Ambassador City Jomtien» в Паттайе вызвала полицию. Семеро русскоязычных подростков проникли на территорию временно закрытых корпусов комплекса ночью 31 января.
Охранники заметили группу. Двое юных граждан РФ ждали у входа, остальные уже находились внутри. Они сказали охране, что пришли заселиться, но вели себя нервно, что и привело к вызову полиции. После допроса полиция не предъявила обвинений, но изъяла у всех семерых паспорта и два мотоцикла.
В отеле не смогли сказать, что именно подростки повредили или похитили. Хозяйка отеля требует привлечь их к ответственности. Полиция устанавливает детали инцидента, опрашивает свидетелей и изучает записи с камер.
