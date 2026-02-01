В Таиланде задержали семерых россиян после проникновения на территорию отеля

01 февраля 2026, 16:24

В Паттайе подростки из России проникли в закрытый отель

Фото: Istock/sornwut tubtawee

Полиция Таиланда задержала семерых российских подростков после проникновения в закрытый отель. Как сообщает издание Khaosod, позже их отпустили.