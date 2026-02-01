Достижения.рф

В Таиланде задержали семерых россиян после проникновения на территорию отеля

В Паттайе подростки из России проникли в закрытый отель
Фото: Istock/sornwut tubtawee

Полиция Таиланда задержала семерых российских подростков после проникновения в закрытый отель. Как сообщает издание Khaosod, позже их отпустили.



Владелица отеля «Ambassador City Jomtien» в Паттайе вызвала полицию. Семеро русскоязычных подростков проникли на территорию временно закрытых корпусов комплекса ночью 31 января.

Охранники заметили группу. Двое юных граждан РФ ждали у входа, остальные уже находились внутри. Они сказали охране, что пришли заселиться, но вели себя нервно, что и привело к вызову полиции. После допроса полиция не предъявила обвинений, но изъяла у всех семерых паспорта и два мотоцикла.

В отеле не смогли сказать, что именно подростки повредили или похитили. Хозяйка отеля требует привлечь их к ответственности. Полиция устанавливает детали инцидента, опрашивает свидетелей и изучает записи с камер.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0