«В разных местах»: В Таиланде нашли тело пропавшего владельца наркошопа из России
В Таиланде нашли тело пропавшего россиянина Михаила Емельянова. Как сообщает Telegram-канал Baza, останки обнаружили недалеко от местного пруда в Паттайе, они находились в нескольких местах.
30-летний Михаил пропал в Паттайе после встречи с деловым партнёром. Россиянин являлся владельцем местного наркошопа и последний раз его видели 7 января. Сообщается, что похитители сначала потребовали за мужчину выкуп 120 тысяч долларов. Его мать прилетела из России и собрала требуемую сумму, но преступники прервали контакт.
Полиция Таиланда ведёт розыск подозреваемых в убийстве. На текущий момент правоохранители уже задержали одного иностранца по делу об убийстве. Основная версия следствия — расправа из-за долга. Полицейские расширяют круг подозреваемых и проверяют возможных сообщников, среди которых могут быть как тайцы, так и иностранцы.
Ранее криптоинвестор из Петербурга пропал в Паттайе после поездки на мотоцикле.
