В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры

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На подконтрольной Киеву части территории Херсонской области в результате российских ударов повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
В своём телеграм-канале он добавил, что также зафиксированы попадания в учебное заведение, гуманитарный штаб, магазин, вышку сотовой связи и газопроводы. Повреждения получили 15 домов. Один человек погиб, один получил ранения. В настоящее время 75% Херсонской области находится под контролем России. Часть территории региона на правом берегу Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
В июне взрывы гремели также и в самом областном центре. Не исключено, что это было связано с деятельностью пророссийского подполья. Как сообщалось, партизаны проводят боевую работу, например, они ликвидировали нескольких украинских военкомов.
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Александр Бойцов