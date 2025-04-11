TMZ: в США учительница изнасиловала школьника и обвинила мужа в жестокости

Фото: iStock/S_Chum
В США 42-летняя учительница Эмили Натли обвиняется в нескольких случаях изнасилования школьника. Об этом сообщает TMZ.
Инцидент случился в городе Спригфилд, штате Огайо. Натли являлась учительницей в Старшей школе святого Ксаверия. Как оказалось, осенью 2023 года она начала проводить дополнительные занятия с пострадавшим, так как тот имел проблемы с успеваемостью. Вскоре учительница стала встречаться со школьником вне учебного учреждения. После Натли отправляла несовершеннолетнему свои интимные фотографии, а также присылала ему сообщения с сексуальным подтекстом. Между Натли и учеником несколько раз произошла интимная связь. Полиция узнала, что в один из разов учительница занялась сексом со школьником прямо в своем кабинете.
Как только муж Натли узнал об этом, он решил развестись. Заявление о расторжении брака было подано в ноябре 2024 года. На фоне этого Натли обвинила супруга в грубом пренебрежении своими обязанностями и крайней жестокости. Издание TMZ отмечает, что таким образом женщина хочет переложить ответственность за насилие над учеником на мужа. В итоге 7 апреля она признала свою вину, за что ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Читайте также:
NYP: при крушении вертолета в Нью-Йорке погиб глава испанского филиала Siemens
В Махачкале мать подкинула младенца женщине в молельной комнате
В Москве работница секс-шопа попыталась совершить суицид прямо в магазине
Как только муж Натли узнал об этом, он решил развестись. Заявление о расторжении брака было подано в ноябре 2024 года. На фоне этого Натли обвинила супруга в грубом пренебрежении своими обязанностями и крайней жестокости. Издание TMZ отмечает, что таким образом женщина хочет переложить ответственность за насилие над учеником на мужа. В итоге 7 апреля она признала свою вину, за что ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Читайте также:
NYP: при крушении вертолета в Нью-Йорке погиб глава испанского филиала Siemens
В Махачкале мать подкинула младенца женщине в молельной комнате
В Москве работница секс-шопа попыталась совершить суицид прямо в магазине
Иван Мусатов