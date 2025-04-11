NYP: при крушении вертолета в Нью-Йорке погиб глава испанского филиала Siemens

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При крушении вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке погиб глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар. Об этом сообщает The New York Post.
«Глава испанского ответвления технологической компании Siemens и его семья были опознаны в качестве жертв падения злополучного вертолета в Гудзон... В результате катастрофы... погибли президент и генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и их трое детей», — рассказали газете в правоохранительных органах.
В списке жертв трагедии значится и пилот вертолета. Его тело пока не опознано. Ранее стало известно о гибели шести человек в результате трагедии.
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Иван Мусатов