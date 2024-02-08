TMZ: Звезда порно попала в больницу в критическом состоянии

Фото: istockphoto/Asian
Американскую порноактрису Эмили Уиллис госпитализировали в критическом состоянии из-за предполагаемого передозировки наркотиками, сообщает TMZ.
В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии, где врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Известно, что Уиллис была доставлена в больницу из реабилитационного центра в Малибу, где многие звезды проходят лечение от различных зависимостей.
Ранее в схожих обстоятельствах умерла американская порноактриса Джесси Джейн в возрасте 44 лет. Причиной смерти было передозировка наркотиками.
Читайте также:
Порнозвезда попала в больницу из-за огромного пениса коллеги
Раскрыты заставляющие пенис выглядеть больше трюки порноактеров
В США умерла порноактриса Джесси Джейн
Известно, что Уиллис была доставлена в больницу из реабилитационного центра в Малибу, где многие звезды проходят лечение от различных зависимостей.
Читайте также:
Порнозвезда попала в больницу из-за огромного пениса коллеги
Раскрыты заставляющие пенис выглядеть больше трюки порноактеров
В США умерла порноактриса Джесси Джейн
Артем Кузьмин