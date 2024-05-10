TN: 60 человек пострадали после столкновения пассажирского и грузового поездов

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Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает местный телеканал TN.
Отмечается, что столкновение произошло на железнодорожном виадуке.
Мэр города Хорхе Матри уточнил, что в результате происшествия пострадали как минимум 60 человек. Половине из них потребовалась госпитализация, им оказывается необходимая медицинская помощь. Двоих раненых пришлось доставлять в медучреждение на вертолёте. Эвакуация пострадавших заняла чуть более 40 минут.
В настоящее время спасатели ликвидируют разлив топлива, который произошёл в результате столкновения, чтобы избежать возникновения возгорания.
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Мэр города Хорхе Матри уточнил, что в результате происшествия пострадали как минимум 60 человек. Половине из них потребовалась госпитализация, им оказывается необходимая медицинская помощь. Двоих раненых пришлось доставлять в медучреждение на вертолёте. Эвакуация пострадавших заняла чуть более 40 минут.
В настоящее время спасатели ликвидируют разлив топлива, который произошёл в результате столкновения, чтобы избежать возникновения возгорания.
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Анастасия Чинкова