В Подмосковье поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом

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В Подмосковье проходящий обкатку поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, поезд «Иволга», проходящий обкатку, столкнулся с тепловозом в районе станции Малиновка в Подмосковье.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, уточняется, что на движение поездов железнодорожная авария не повлияет. Выясняются все подробности происшествия.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае пассажирский поезд врезался в сошедший с путей грузовой вагон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, уточняется, что на движение поездов железнодорожная авария не повлияет. Выясняются все подробности происшествия.
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Элина Позднякова