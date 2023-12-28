Тобольский депутат умер при странных обстоятельствах

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Следователи инициировали проверку по факту гибели депутата в Тюменской области.
РИА Новости сообщает, что следователи СКР по Тюменской области выясняют обстоятельства смерти депутата Тобольской городской думы Владимира Егорова.
Baza сообщала, что тело 46-летнего муниципального депутата нашли во дворе дома на Кедровой улице в среду, 27 декабря.
Предварительно, он выпал из окна третьего этажа своего дома. Пока в региональном следственном комитете информацию официально не подтверждают.
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Baza сообщала, что тело 46-летнего муниципального депутата нашли во дворе дома на Кедровой улице в среду, 27 декабря.
«Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия», – заявили в СУ СКР по Тюменской области.Ранее сообщалось, что в Кирове женщина утопила в раковине двоих новорождённых детей, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. По информации СМИ, трагедия случилась 26 декабря. Как сообщил источник издания, женщина воспитывает ещё четверых детей.
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Мария Фирсова