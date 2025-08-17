Взрыв прогремел в жилом доме на юге Москвы – в многоэтажке выбило окна

17 августа 2025, 14:01

«360»: взрыв прогремел в многоэтажке в Нагатинском Затоне в Москве

Фото: iStock/Standart

В одном из подъездов жилого дома в районе Нагатинский Затон на юге Москвы произошёл взрыв. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на свои источники.