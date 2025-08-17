Взрыв прогремел в жилом доме на юге Москвы – в многоэтажке выбило окна
В одном из подъездов жилого дома в районе Нагатинский Затон на юге Москвы произошёл взрыв. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на свои источники.
По предварительной информации, в результате инцидента выбиты окна. Данных о пострадавших пока не поступало. На месте работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Официальные комментарии и причины взрыва пока не озвучены. Информация уточняется.
