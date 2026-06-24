Токсичная рыба терроризирует отдыхающих у Средиземного моря

24 июня 2026, 18:54

Серебристый иглобрюх терроризирует отдыхающих у Средиземного моря туристов

Фото: istockphoto/Sakis Lazarides

На популярных пляжах Греции, Италии и Испании зафиксировали случаи нападения серебристого иглобрюха — одного из самых опасных морских обитателей планеты. Об этом сообщает портал Daily Star.