Токсичная рыба терроризирует отдыхающих у Средиземного моря
На популярных пляжах Греции, Италии и Испании зафиксировали случаи нападения серебристого иглобрюха — одного из самых опасных морских обитателей планеты. Об этом сообщает портал Daily Star.
Инвазивный вид Lagocephalus sceleratus, родом из Индийского океана, стремительно захватывает Средиземное море. Рыба проникла в регион через Суэцкий канал и за последние годы значительно расширила свою территорию, встречаясь теперь у побережий европейских стран с угрожающей регулярностью.
Инцидент у греческого курорта Варкиза близ Афин всколыхнул общественность: пожилая женщина получила серьезные травмы во время купания, когда на нее напала ядовитая рыба. Пострадавшей потребовалась срочная медицинская помощь и наложение швов.
Особую опасность представляет анатомия этого хищника. Мощные челюсти и острые зубы иглобрюха без труда перекусывают рыболовные сети и леску, а в редких случаях жертвами нападений становились люди, лишавшиеся пальцев конечностей.
Однако главная угроза кроется внутри рыбы: тетродотоксин — сильнейший нейротоксин, содержащийся в ее тканях, способен вызвать паралич и остановку дыхания. Учитывая, что в Средиземном море у иглобрюха практически нет естественных врагов, эксперты бьют тревогу по поводу неконтролируемого роста его популяции и призывают туристов и местных жителей проявлять предельную осторожность при контакте с морской водой.
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