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Смертельно опасная собака-рыба заполонила акваторию Приморья

Baza: нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу зафиксировали в Приморье
Фото: iStock/warayut

В Приморском крае зафиксировали нашествие смертельно опасной рыбы фугу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



По его данным, ядовитая рыба зашла в акваторию региона из-за раннего прогрева воды и усиления Цусимского течения.

Рыбаки рассказали, что в этом году обнаружили новый для местных вод вид — узорчатую собаку-рыбу. Раньше ее ареал ограничивался водами у берегов Японии, Кореи и Китая. Появление фугу связывают с миграцией кормовой базы и смещением теплого течения.

Косяки рыбы заметили во Владивостоке в районе Уссурийского залива и залива Петра Великого. Три особи выловили под мостом на острове Русский. Яд фугу содержит тетродотоксин — один из сильнейших природных нейротоксинов.

Ранее туристам на Бали напомнили о самых опасных морских обитателях.

Лидия Пономарева

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