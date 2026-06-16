Смертельно опасная собака-рыба заполонила акваторию Приморья

16 июня 2026, 10:27

Baza: нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу зафиксировали в Приморье

Фото: iStock/warayut

В Приморском крае зафиксировали нашествие смертельно опасной рыбы фугу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.