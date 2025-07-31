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Обезглавленное тело нашли в одном из городов Португалии

Publico: обезглавленное тело нашли в Лиссабоне неподалеку от концертного зала
Фото: istockphoto/HieronymusUkkel

Обезглавленное мужское тело обнаружили в португальском Лиссабоне неподалеку от концертного зала.



По информации источника Publico, страшную находку полицейские увидели 30 июля, примерно в 6:45 утра, в историческом центре города. В частности, она была в переулке Патио Салема, расположенном за концертным залом Coliseu dos Recreios.

Сейчас инцидент активно расследуют. По предварительным данным, обезглавленную жертву опознать пока не смогли. Криминалисты собирают улики и ждут экспертное заключение.

Перед этим сообщалось, что в Бразилии скончалась женщина, к телу которой были приклеены 26 iPhone. Уточнялось, что 20-летней бразильянке стало плохо при поездке из Фос-ду-Игуасу в Сан-Паулу.

Никита Кротов

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