Обезглавленное тело нашли в одном из городов Португалии
Обезглавленное мужское тело обнаружили в португальском Лиссабоне неподалеку от концертного зала.
По информации источника Publico, страшную находку полицейские увидели 30 июля, примерно в 6:45 утра, в историческом центре города. В частности, она была в переулке Патио Салема, расположенном за концертным залом Coliseu dos Recreios.
Сейчас инцидент активно расследуют. По предварительным данным, обезглавленную жертву опознать пока не смогли. Криминалисты собирают улики и ждут экспертное заключение.
Перед этим сообщалось, что в Бразилии скончалась женщина, к телу которой были приклеены 26 iPhone. Уточнялось, что 20-летней бразильянке стало плохо при поездке из Фос-ду-Игуасу в Сан-Паулу.
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