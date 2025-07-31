В Бразилии расследуется смерть женщины, к которой были приклеены 26 iPhone
Смерть женщины, к которой были приклеены 26 iPhone, расследуется в Бразилии. Как пишет портал Mirror, умершей было 20 лет. По данным полицейских, ей стало плохо при поездке из Фос-ду-Игуасу в Сан-Паулу.
Автобус остановили у придорожного кафе, вызвав медиков на место происшествия. По прибытию врачей, пациентка находилась в сознании, но у нее была одышка и явные признаки расстройства дыхания. Некоторое время спустя у несчастной начались судороги, которые характерны для постприступного состояния, а после случилась клиническая смерть. Специалисты пытались реанимировать пациентку в течение 45 минут, но безрезультатно.
Оказывая помощь, врачи увидели на теле женщины коробки с 26 новыми iPhone, которые были аккуратно зафиксированы скотчем. Специально обученная собака осмотрела тело и багаж, но не нашла следов наркотических веществ. Полицейские изъяли алкоголь для проверки на контрабанду.
Причину смерти бразильянки сейчас устанавливают. Эксперты выяснят, могло ли ношение 26 iPhone привести к таким последствиям.
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