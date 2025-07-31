В Бразилии расследуется смерть женщины, к которой были приклеены 26 iPhone

31 июля 2025, 18:59

Фото: istockphoto/Thales Antonio

Смерть женщины, к которой были приклеены 26 iPhone, расследуется в Бразилии. Как пишет портал Mirror, умершей было 20 лет. По данным полицейских, ей стало плохо при поездке из Фос-ду-Игуасу в Сан-Паулу.