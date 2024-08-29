«Муж-наркоман с Украины запудрил мозги»: Что известно о задержанной за терроризм госчиновнице

Фото: iStock/sebastianosecondi
На днях стали известны подробности дела бывшей чиновницы из Белгородской области Виктории Шинкарук, которую обвиняют в участии в подготовке теракта по заказу ВСУ. По версии следствия, девушка вместе с подельником передавала через тайники деньги и взрывчатку. Однако родные и близкие Виктории уверены, что ее использовали, а сама она действовала по незнанию и без злого умысла.
Кем работала Шинкарук, сколько лет ей грозит и как в этом всем замешан бежавший на Украину муж-наркоман — в материале «Радио 1».
По данным следствия, бывшая чиновница обвиняется в участии в подготовке террористического акта по заказу от украинских кураторов.
Сообщается, что она в сентябре 2022 года сняла с карты 100 тысяч, а ее подельник, слесарь Александр Холодков, — еще 500 тысяч, которые затем они спрятали в тайнике. Средства предназначались для осуществления теракта.
Фото: iStock/Vershinin
Следователи отмечают, что эти деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников преступного сообщества. Кроме того, обвиняемые также занимались перемещением взрывчатых веществ в тайники.
28-летнюю девушку обвиняют сразу по пяти статьям УК РФ:
В общей совокупности Виктории Шинкарук грозит до 25 лет колонии.
Мать Светлана бросила дочь еще в детстве и не участвовала в ее воспитании, отдавая предпочтение другим занятиям — она неоднократно получала штрафы и «административки» за хулиганское поведение и появление на людях в нетрезвом виде.
Фото: iStock/Zbynek Pospisil
С раннего детства Викторию воспитывала и содержала ее бабушка, фактически заменившая ей всю родню. На данный момент, пока девушка сидит в СИЗО, бабушка все так же поддерживает ее и держит контакт с адвокатами.
Повзрослев, Шинкарук устроилась на работу в местный бутик, после чего ей удалось стать инспектором контрольного управления в администрации белгородского губернатора. Судя по ее профилям в социальных сетях, чиновница вела жизнь выше среднего достатка: носила дорогую одежду, посещала элитные заведения и регулярно летала на отдых.
По их словам, именно муж подставил Викторию во всей этой истории с передачей денег и взрывчатки, по его просьбе она сняла деньги в банкомате и оставила их в ящике супермаркета.
Фото: iStock/Jakub Laichter
О том, какие взглядов придерживается сам Евгений Кисель, сбежавший в объятия киевского режима, — неизвестно.
Обвиняемые Шинкарук и Холодков вины до сих пор не признали.
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Заказ украинских кураторовВот уже почти два года экс-чиновница сидит в СИЗО «Лефортово». В начале августа 2024 года материалы ее дела отправили во 2-й Западный окружной военный суд Москвы. Первое заседание, назначенное на 27 августа, отложили из-за неявки свидетелей.
По данным следствия, бывшая чиновница обвиняется в участии в подготовке террористического акта по заказу от украинских кураторов.
Сообщается, что она в сентябре 2022 года сняла с карты 100 тысяч, а ее подельник, слесарь Александр Холодков, — еще 500 тысяч, которые затем они спрятали в тайнике. Средства предназначались для осуществления теракта.
Фото: iStock/Vershinin
Следователи отмечают, что эти деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников преступного сообщества. Кроме того, обвиняемые также занимались перемещением взрывчатых веществ в тайники.
28-летнюю девушку обвиняют сразу по пяти статьям УК РФ:
- незаконный оборот взрывчатки (часть 4 статьи 222 УК);
- контрабанда оружия и взрывчатки (часть 3 статьи 226.1 УК);
- организация и участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК);
- покушение на призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда (часть 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 УК)
- покушение на изготовление взрывчатки (часть 1 статьи 30, части 3 статьи 223.1 УК).
В общей совокупности Виктории Шинкарук грозит до 25 лет колонии.
Росла без материИнформации о Виктории Шинкарук в публичных источниках не так много. По данным ИА Регнум, Шинкарук родом из села Никольское в Богородском районе Белгородской области.
Мать Светлана бросила дочь еще в детстве и не участвовала в ее воспитании, отдавая предпочтение другим занятиям — она неоднократно получала штрафы и «административки» за хулиганское поведение и появление на людях в нетрезвом виде.
Фото: iStock/Zbynek Pospisil
С раннего детства Викторию воспитывала и содержала ее бабушка, фактически заменившая ей всю родню. На данный момент, пока девушка сидит в СИЗО, бабушка все так же поддерживает ее и держит контакт с адвокатами.
Повзрослев, Шинкарук устроилась на работу в местный бутик, после чего ей удалось стать инспектором контрольного управления в администрации белгородского губернатора. Судя по ее профилям в социальных сетях, чиновница вела жизнь выше среднего достатка: носила дорогую одежду, посещала элитные заведения и регулярно летала на отдых.
Обманул муж-наркоманРодня Виктории, по данным издания, практически в один голос заявляет, что девушку обманул ее муж Евгений Кисель — неоднократно привлекавшийся за употребление наркотиков, а три года назад сбежавший на Украину. По словам близких, он находился под домашним арестом, пока расследовалось его дело о распространении наркотиков, срок по которому — 10 лет колонии.
«<…> Он какое-то время сидел дома с браслетом, а потом смог сбежать на Украину — у него там родственники. И оттуда он иногда присылал деньги Вике — на день рождения, например», — приводятся слова одного из родственников.Фото: iStock/Dmitrii Balabanov
По их словам, именно муж подставил Викторию во всей этой истории с передачей денег и взрывчатки, по его просьбе она сняла деньги в банкомате и оставила их в ящике супермаркета.
«Против России она бы целенаправленно не пошла, я уверен. Она человек спокойный, адекватный, не сумасшедшая. Думаю, с передачей денег ее очень подставил муж. Она просто поверила его словам, они женаты уже около шести лет. Какой-никакой, а все-таки муж», — объяснил родственник.
Проукраинские друзьяПо данным ИА «Регнум», у мужа Виктории был друг из Харькова по имени Стас Шпак, он не раз присылал ему в Россию деньги до того, как началась СВО. В интернете Шпак активно критикует Россию, с пеной у рта пытается доказать, что «Белгород — это Украина», а также безмерно радуется смертям известных российских политиков — к примеру, Владимира Жириновского.
Фото: iStock/Jakub Laichter
О том, какие взглядов придерживается сам Евгений Кисель, сбежавший в объятия киевского режима, — неизвестно.
«Теперь может потерять молодость»В том, что Виктория оказалась жертвой обмана, уверены не только ее родственники, но и друзья.
«Я не верю, что она могла пойти на какие-то действия против страны. Она очень умная девушка, очень привлекательная, за все время общения я никогда не слышал от неё сомнительных высказываний. Она любит нашу страну. Она всегда очень много работала, без выходных — сама себя сделала. Очень жалко, что так всё вышло. Сомневаюсь, что она могла бы пойти на такое», — рассказал изданию близкий друг Виктории Александр.Другой товарищ девушки, Сергей, также глубоко уверен, что ее подвела наивность и доверчивость. Он считает, муж убедил Викторию в том, что деньги из тайника нужны для «решения вопроса» с его уголовным делом.
«Думаю, он ей запудрил мозги, что эти деньги якобы помогли бы ему избежать «уголовки» за наркотики, а она, дурочка, просто хотела помочь. Теперь может потерять молодость, возможность завести семью», — поделился Сергей.Фото: iStock/CursedSenses
Обвиняемые Шинкарук и Холодков вины до сих пор не признали.
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Данил Пономарев